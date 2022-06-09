Вашингтон, 10 июня, 2022, 01:47 — ИА Регнум. В Сеть выложили трейлер сериала «Чёрная птица». Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 9 июня.

Кадр из трейлера Сериал «Чёрная птица»

В трейлере показали основных персонажей шоу — маньяка Ларри Холла (Пол Уолтер Хаузер) и осуждённого юношу (Тэрон Эджертон), пытающегося войти в доверие к преступнику из-за сделки со следствием. Исполнительным продюсером сериала стал Деннис Лихэйн («Подпольная империя»).

Напомним, релиз «Чёрной птицы» запланирован на 8 июля 2022 года. Показывать шоу будет потоковый сервис Apple TV Plus.