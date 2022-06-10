10 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 13:40 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что возможность помилования осуждённых в ДНР иностранных наёмников существует, но вопрос сейчас стоит в плане справедливости, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 10 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну неужели кто-то осмелится помиловать этих чертей? Всё ещё кто-то хочет с Западом отношения нормализовать? Забыли, чем прошлые проявления слабости заканчивались?» — спрашивает Антон И.

Многие пользователи пришли в бешенство от одной только мысли, что приговорённые к смерти иностранные наёмники каким-то образом могут быть помилованы и, не дай Бог, подвергнуты обмену.

«А что, разве украинские войска помиловали наших военных, когда пытали и расстреливали без суда и следствия? Нечего жалеть эту падаль. Тем более что ДНР производит процедуру смертной казни, согласно букве закона и по справедливости», — указывает Антон И.

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Некоторые комментаторы отмечают, что милосердие должно было быть применено до вынесения судебного решения, так что поздно пить боржоми.

«А зачем помиловать, если только что суд вынес этот приговор? Всё правильно! Наёмники ехали убивать за деньги, а умерли за бесплатно. Помилования не нужно. Они всё равно никому не нужны. Ни Украине не нужны, ни Англии, ни Марокко», — отметил Düsterer O.

Часть людей отмечает, что нацистские преступники расстреливали наших военнослужащих без какого-то судебного решения, а уж про ужасающие пытки даже говорить не хочется.

«Они русских солдат не миловали! Стреляли по ним, аж мазоли на пальце натёрли. А мы их должны теперь миловать? Ну уж нет!» — пишет Олег Х.

«Пушилин должен понимать, что если этих подонков помилуют либо обменяют, это станет атомной бомбой для всего русского мира. Столько наших пацанов положили! Столько мы роликов с пытками наших военнослужащих насмотрелись! Ни капли жалости к выродкам быть не должно. Нацисты вообще без суда расстреливают, а эти были удостоены сесть на скамью подсудимых, как люди», — подметил Николай Ш.

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Ряд пользователей указывает на то, что судебный приговор в отношении наёмников полностью следует букве закона и отражает чаяния жителей Донбасса.

«Руки наемников по локоть в крови мирного населения ЛДНР! Так что нет ничего удивительно в том, что жители воспринимают смертный приговор как «торжество справедливости». Их можно понять. Поэтому не стоит властям республик давить на рану», — советует Даниил В.

Нашлись и те, кто отмечают, что возможность помилования должна быть у тех, кто того хотя бы отчасти достоин.

«И всё-таки право на помилование — это реально существующее правило, и о нём можно напоминать осужденным. Только вот иностранным наёмникам об этом можно и не рассказывать, так как эта падаль, приехавшая убивать славян, вообще не заслуживает дальнейшего существования на этом свете», — написал Дмитрий М.

Напомним, 9 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала о том, что возможность помилования осуждённых в ДНР иностранных наёмников существует, но вопрос сейчас стоит в плане справедливости. Глава республики подчеркнул, что знает позицию населения Донбасса относительно осуждённых преступников.