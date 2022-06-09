Вашингтон, 10 июня, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Запрет американского правительства на страхование российской нефти мог повлиять на инфляцию в США, в частности на рост стоимости бензина. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен, выступая 9 июня на онлайн-конференции, организованной газетой The New York Times.

Federalreserve Джанет Йеллен

Она признала, что цены росли и до начала специальной военной операции на Украине. По словам Йеллен, причиной этому стал «эффект восстановления после пандемии». Вместе с тем министр отметила, что санкции против Москвы оказали огромное влияние на Россию, и они продолжат действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Джанет Йеллен заявила, что допустила ошибку, утверждая, что инфляция несет «малый риск» для экономики США.