Вашингтон, , 01:53 — REGNUM В Сети опубликован трейлер сериала «Майк», посвящённого жизни и карьере боксёра Майку Тайсону. Об этом сообщил портал Film.ru 9 июня.

Боксер Майк Тайсон (сс) Eduardo Merille

В ролике раскрывается история становления Тайсона в мире профессионального бокса. Главную роль в шоу исполнит Треванте Роудс, в качестве шоураннера (главного продюсера) выступит Крэйг Гиллеспи («Пэм и Томми»).

Напомним, премьера «Майка» намечена на 25 августа 2022 года. Показ сериала будет осуществляться на платформе Hulu.

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