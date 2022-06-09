Вашингтон, 10 июня, 2022, 01:53 — ИА Регнум. В Сети опубликован трейлер сериала «Майк», посвящённого жизни и карьере боксёра Майка Тайсона. Об этом сообщил портал Film.ru 9 июня.

(сс) Eduardo Merille Боксер Майк Тайсон

В ролике раскрывается история становления Тайсона в мире профессионального бокса. Главную роль в шоу исполнит Треванте Роудс, в качестве шоураннера (главного продюсера) выступит Крэйг Гиллеспи («Пэм и Томми»).

Напомним, премьера «Майка» намечена на 25 августа 2022 года. Показ сериала будет осуществляться на платформе Hulu.