Минск, 10 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В обновленном рейтинге лучших университетов мира QS, опубликованном 8 июня, Белорусский государственный университет поднялся на самую высокую позицию за всю историю своего участия. Теперь он занимает 288 место. Об этом сообщили в пресс-службе БГУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Включение в список самых авторитетных рейтингов мира, к которым относится QS, очень важно для вуза и страны, поскольку влияет на конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг», — рассказали в пресс-службе БГУ.

В БГУ повышение позиции в QS связывают с улучшением репутации университета среди академических экспертов, а также с увеличением числа иностранных обучающихся.

Тройку лидеров QS составили американские и британские вузы: Массачусетский технологический институт, университет Кембриджа и Стэнфордский университет.