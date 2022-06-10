Чэнду, Китай, , 01:12 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

Землетрясение Zeml.info

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в городе Маэркан Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа. Его точные координаты составили 32,27 градуса северной широты и 101,82 градуса восточной долготы. Других подробностей о произошедшем не приводилось. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в уезде Пишань Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0. Сведений о пострадавших не поступало.