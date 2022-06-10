Лос-Анджелес, США, , 01:56 — REGNUM Известная актриса Сальма Хайек собирается сыграть в картине «Без крови», режиссёром которой выступит Анджелина Джоли. Об этом 9 июня написало издание Variety.

Сальма Хайек (сс) Gage Skidmore

Известно, что предстоящая лента станет экранизацией одноимённого романа Алессандро Барикко, а Хайек исполнит в ней главную роль. В фильме также снимется Демиан Бишир, известный зрителям по драме «Лучшая жизнь».

Напомним, фильм «Без крови» был анонсирован в марте 2022 года. В настоящий момент ведутся съёмки картины.

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