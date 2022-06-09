Лос-Анджелес, США, 10 июня, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Известная актриса Сальма Хайек собирается сыграть в картине «Без крови», режиссёром которой выступит Анджелина Джоли. Об этом 9 июня написало издание Variety.

(сс) Gage Skidmore Сальма Хайек

Известно, что предстоящая лента станет экранизацией одноимённого романа Алессандро Барикко, а Хайек исполнит в ней главную роль. В фильме также снимется Демиан Бишир, известный зрителям по драме «Лучшая жизнь».

Напомним, фильм «Без крови» был анонсирован в марте 2022 года. В настоящий момент ведутся съёмки картины.