Лос-Анджелес, США, , 01:10 — REGNUM Решение лидеров нескольких стран бойкотировать Саммит Америк, проходящий в городе Лос-Анджелес (США), не вызывает беспокойство у главы Белого дома Джо Байдена. Об этом он заявил 9 июня по прибытию на место проведения мероприятия.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Так американский лидер ответил на соответствующий вопрос журналистов. Байден приехал на Саммит Америк, чтобы принять участие в форуме высокого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в Саммите Америк из-за решения США не пускать на встречу представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Вместе с тем мексиканский лидер объявил, что посетит Вашингтон в июле для переговоров с Джо Байденом.

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