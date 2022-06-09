Лос-Анджелес, США, 10 июня, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Решение лидеров нескольких стран бойкотировать саммит Америк, проходящий в городе Лос-Анджелесе (США), не вызывает беспокойства у главы Белого дома Джо Байдена. Об этом он заявил 9 июня по прибытии на место проведения мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так американский лидер ответил на соответствующий вопрос журналистов. Байден приехал на саммит Америк, чтобы принять участие в форуме высокого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в саммите Америк из-за решения США не пускать на встречу представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Вместе с тем мексиканский лидер объявил, что посетит Вашингтон в июле для переговоров с Джо Байденом.