Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Десять неправительственных организаций Грузии призвали президента страны Саломе Зурабишвили наложить вето на новый закон о расширенных полномочиях следственных и правоохранительных органов, сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«7 июня 2022 года парламент Грузии поддержал законодательные поправки, согласно которым значительно ухудшается стандарт обеспечения защиты прав человека во время негласных следственных действий. Принятый закон не соответствует международным нормам в области прав человека и практике Европейского суда по правам человека и лишает смысла позитивные изменения, внесенные в законодательство в 2014 году при активном участии гражданского общества и экспертов Совета Европы», — говорится в обращении.

НПО раскритиковали увеличение срока проведения негласных следственных действий за 77-ю преступлениями вплоть до пожизненного, а также то, что подследственный может не узнать о проведении в отношении него таких действий в течение 30 лет, что, по мнению правозащитников, приведёт к фактической ликвидации неприкосновенности частной жизни и отмене права на справедливое судебное разбирательство и судебную апелляцию.

Согласно законодательным поправкам, максимальный срок проведения негласных следственных действий увеличивается с 6 месяцев до 9 месяцев, а в список преступлений, по которым может осуществляться негласное наблюдение, добавляются 27 менее тяжких преступлений.

«Мы призываем президента Грузии воспользоваться предоставленными Конституцией полномочиями и наложить вето на соответствующие законодательные поправки и вернуть их в парламент с мотивированными замечаниями», — говорится в обращении.