Тбилиси, 10 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Десять неправительственных организаций Грузии призвали президента страны Саломе Зурабишвили наложить вето на новый закон о расширенных полномочиях следственных и правоохранительных органов, сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

«7 июня 2022 года парламент Грузии поддержал законодательные поправки, согласно которым значительно ухудшается стандарт обеспечения защиты прав человека во время негласных следственных действий. Принятый закон не соответствует международным нормам в области прав человека и практике Европейского суда по правам человека и лишает смысла позитивные изменения, внесенные в законодательство в 2014 году при активном участии гражданского общества и экспертов Совета Европы», — говорится в обращении.

НПО раскритиковали увеличение срока проведения негласных следственных действий за 77-ю преступлениями вплоть до пожизненного, а также то, что подследственный может не узнать о проведении в отношении него таких действий в течение 30 лет, что, по мнению правозащитников, приведёт к фактической ликвидации неприкосновенности частной жизни и отмене права на справедливое судебное разбирательство и судебную апелляцию.

Согласно законодательным поправкам, максимальный срок проведения негласных следственных действий увеличивается с 6 месяцев до 9 месяцев, а в список преступлений, по которым может осуществляться негласное наблюдение, добавляются 27 менее тяжких преступлений.

«Мы призываем президента Грузии воспользоваться предоставленными Конституцией полномочиями и наложить вето на соответствующие законодательные поправки и вернуть их в парламент с мотивированными замечаниями», — говорится в обращении.