Санкт-Петербург, 10 июня 2022, 01:03 — REGNUM Мужчина получил ранение в результате стрельбы в храме на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
Уточняется, что наряд Росгвардии прибыл в 17:58 мск в храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискарёвском проспекте. Росгвардейцев вызвали, нажав на тревожную кнопку.
Мужчина открыл в храме стрельбу и получил ранение. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. По предварительной информации, стрельба велась из травматического оружия.
Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в Северной Осетии, которую устроил участник свадебного кортежа. Сотрудникам полиции пришлось задержать нарушителя.
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