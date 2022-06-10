Санкт-Петербург, , 01:03 — REGNUM Мужчина получил ранение в результате стрельбы в храме на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Санкт-Петербург Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что наряд Росгвардии прибыл в 17:58 мск в храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискарёвском проспекте. Росгвардейцев вызвали, нажав на тревожную кнопку.

Мужчина открыл в храме стрельбу и получил ранение. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. По предварительной информации, стрельба велась из травматического оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в Северной Осетии, которую устроил участник свадебного кортежа. Сотрудникам полиции пришлось задержать нарушителя.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии у свадебного стрелка отобрали оружие и BMW X5