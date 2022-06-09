Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Мужчина получил ранение в результате стрельбы в храме на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкт-Петербург

Уточняется, что наряд Росгвардии прибыл в 17:58 мск в храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискарёвском проспекте. Росгвардейцев вызвали, нажав на тревожную кнопку.

Мужчина открыл в храме стрельбу и получил ранение. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. По предварительной информации, стрельба велась из травматического оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в Северной Осетии, которую устроил участник свадебного кортежа. Сотрудникам полиции пришлось задержать нарушителя.