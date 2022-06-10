Москва, , 02:10 — REGNUM Известный журналист Владимир Соловьёв высказался в адрес Аллы Пугачёвой, предпочитающей воздерживаться от публичных заявлений после своего отъезда в Израиль. Об этом сообщил портал StarHit 9 июня.

Владимир Соловьёв Kremlin.ru

«Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду», — заявил журналист. Стоит отметить, что незадолго до этого супруг Пугачёвой комик Максим Галкин на одном из своих концертов в Израиле пошутил над Соловьёвым, однако тот не стал комментировать поступок артиста.

Напомним, в начале марта 2022 года Алла Пугачёва вместе с мужем и детьми покинула Россию. В настоящий момент певица находится в Израиле, откуда обещает вернуться на родину в сентябре 2022-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Волочкова раскрыла основные источники дохода