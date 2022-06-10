Минск, 10 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об установлении в Белоруссии нового праздника — Дня отца. Его будут отмечать 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Дата 21 октября была выбрана для празднования Дня отца, поскольку в Белоруссии сложилась многолетняя традиция отмечать 14 октября День матери, и теперь появится возможность с 14 по 21 октября проводить родительскую неделю. Реализация в этот период соответствующих мероприятий будет способствовать дальнейшему сохранению традиционных семейных ценностей, повысит значимость проводимой государством семейной политики», — говорится в сообщении.