Вашингтон, 10 июня, 2022, 00:56 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на предприятии в американском штате Мэриленд, передает телеканал CNN со ссылкой на губернатора региона Ларри Хогана.

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Инцидент произошел на небольшом предприятии Columbia Machine в населенном пункте Смитсбург, расположенном в более чем 100 км к северо-западу от столицы США. Хоган также сообщил, что в ходе случившегося пострадал военнослужащий Мэриленда.

Кроме того, в офисе окружного шерифа добавили, что подозреваемый в стрельбе нейтрализован. Он получил ранение и попал в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в американском штате Флорида десятилетняя девочка застрелила женщину, которая ссорилась с ее матерью.