Минск, 10 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии определило список экспортных товаров, на которые чиновники будут устанавливать минимальные цены. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Совмина.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

В этот перечень включили отдельные виды мясной и молочной продукции — сухое обезжиренное и цельное молоко, сливочное масло, сыры, мясо крупного рогатого скота.

Предельные минимальные экспортные цены будет устанавливать Минсельхозпрод. Предприятия не смогут поставлять свою продукцию в другие страны по ценам, который будут ниже тех, которые установят чиновники.