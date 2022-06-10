10 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 13:40 — REGNUM Заявление главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что она осуждает приговор к смертной казни британских наёмников в Донецкой Народной Республике, так как считает его нелегитимным, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Британцы Цитата из к/ф «Заводной апельсин». Реж. Стенли Кубрик. 1971. Великобритания — США

«Куда бы ей написать свою жалобу? Может быть, в спорлото или в лигу сексуальных меньшинств?» — издевается Алексей Л.

Многие пользователи ожидали реакции со стороны западных стран на смертный приговор в отношении иностранных наёмников, попавших в плен на территории Донецкой Народной Республики.

«Пришло время западным странам выражать протесты, возмущения и негодования, которые будут попросту игнорироваться. Нет, ну, а вы что, клоуны, думали, что эта игра в одни ворота?» — спрашивает Кирилл Я.

Большинство комментаторов оказалось несогласно с мнением британского министра иностранных дел. Граждане уверены, что суд в ДНР вынес правильное решение, которое отражает народные чаяния.

«Они приехали с оружием в руках на нашу землю, суд вынес верный приговор», — считает пользователь под псевдонимом House of Horror.

Дин Артур. Гражданин Великобритании. С марта 2022 — наемник, в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины

«Уважение судьям ДНР! Наёмникам, которые участвовали в бомбежках Донбасса и убийствах детей, должна грозить лишь высшая мера наказания! VOZмездие неизбежно!» — уверен Александр К.

Часть людей не понимает, каким образом решение судебного органа, право выносить которое ему делегировал народ, можно считать нелегитимным.

«Как такое решение можно считать нелегитимным, учитывая, что в ДНР существует верховенство закона? Я ума не приложу», — написал Кирилл В.

«Нелегитимное решение суда? Это как? Я бы понял ещё, если бы она сказала, что это не по закону, и указала бы на нарушение какой-нибудь там конвенции (что тоже странно, говоря о ДНР), но ведь легитимность исходит из отношения к тому или иному действию со стороны народа. Разве у Трасс имеются какие-то сомнения относительно желания жителей Донецка казнить наёмников на службе у нацистов?» — интересуется Геннадий Г.

Эйден Эйслин. Гражданин Великобритании. Наемник в составе вооруженных сил Украины

Ряд пользователей указывает на то, что Трасс не в первый раз делится с общественностью разного рода глупостями, поэтому удивляться тут нечему.

«Ну да! Это та Трасс, которая отказалась признавать Ростовскую и Воронежскую область частью России? Тогда неудивительно, что она такую глупость сморозила», — пишет Любовь Ф.

«Думаю, что всем глубоко фиолетово, что там думает придурковатое министерство иностранных дел Великобритании. Особенно на это мнение наплевать британскому наёмнику, который ждал чего угодно, но только не очередного идиотского высказывания главы МИД своей страны», — указывает Руслан К.

Нашлись и те, кто отмечают, что раз расстрел иностранных наёмников британский МИД не устраивает, то властям ДНР можно пойти ему навстречу и осуществить смертный приговор путём повешения.

«А может быть, для них конкретно расстрел нелегитимен? Надо тогда через повешенье казнить этих наёмников, как до этого американцы повесили Саддама Хусейна. Вот это будет по-демократически!» — убеждён Сергей Д.

Напомним, 9 июня глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в Twitter о том, что осуждает приговор к смертной казни британских наёмников в Донецкой Народной Республике, так как считает его нелегитимным. Согласно законодательству ДНР, приговоренные к высшей мере наказания будут расстреляны.