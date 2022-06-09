Манила, 10 июня, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой денге на Филиппинах в период с 1 января по 21 мая 2022 года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба филиппинского департамента здравоохранения.

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По данным ведомства, в стране за этот период зафиксировали 34 938 случаев заболевания. При этом 180 человек от лихорадки скончались. Департамент отмечает, что в 10 из 17 регионов Филиппин зафиксирован рост заболеваемости лихорадкой денге.

Отметим, что еще в августе 2019 года на Филиппинах объявили эпидемию лихорадки денге.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня во Вьетнаме заявили о вспышке лихорадки денге в республике. Отмечалось, что на юге страны фиксируется устойчивый прирост числа заболевших. При этом количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой денге во Вьетнаме выросло почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.