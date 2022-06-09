Лос-Анджелес, США, 10 июня, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Антироссийские санкции и военную помощь Украине обсудили на встрече президент США Джозеф Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в городе Лос-Анджелесе на полях саммита Америк. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден и Джастин Трюдо

Уточняется, что лидеры двух стран провели обзор двустороннего сотрудничества в сфере экономического развития, а также по вопросам, касающимся борьбы с пандемией, продовольственной безопасности и миграции. Кроме того, Байден и Трюдо указали на свою приверженность тому, чтобы «призвать Россию к ответу» в связи с конфликтом на Украине.

Президент США и премьер Канады подняли вопрос об оказании гуманитарной помощи «миллионам украинцев» и о содействии Киеву в вопросах безопасности.

«Президент дал высокую оценку тесному партнерству с Канадой в период кризиса, а также ее ведущей роли в введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России», — сказано в заявлении пресс-службы Белого дома.

Американский и канадский лидеры обсуждали вопрос добычи полезных ископаемых на территории обеих стран и «совместные усилия с целью повышения устойчивости цепочек поставок и экономики к внешним потрясениям».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден на саммите Америк планирует представить лидерам стран Северной и Южной Америки проект сотрудничества в развитии зелёной энергетики.