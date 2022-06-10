Вашингтон, , 00:33 — REGNUM Власти Нидерландов и Дании не собираются поддерживать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналисты также ссылаются на депешу датских дипломатов. В ней сказано, что Киев не полностью соответствует критериям, касающихся развития институтов, которые гарантируют демократические свободы, верховенство закона, права человека и защиту меньшинств.

В Копенгагене считают, что властям Украины следует фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу, чтобы добиться требуемых результатов в указанных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Вопрос о предоставлении Киеву этого статуса должен быть рассмотрен на саммите Евросоюза, проведение которого намечено на 23–24 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Анналена Бербок пообещала Украине звание «кандидата в члены ЕС»