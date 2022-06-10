Подгорица, , 14:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Черногории Дритана Абазовича «как можно скорее» посетить Киев. Соответствующее приглашение Зеленский направил Абазовичу во время телефонного разговора, проведенного 9 июня.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

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Абазович со своей стороны высказал готовность приехать в Киев и таким образом поддержать украинский народ, говорится в сообщении кабинета премьер-министра Черногории.

Также Абазович сказал, что он предложит и другим лидерам стран Западных Балкан поехать с ним в столицу Украины.

Напомним, что ранее Абазович написал письмо поддержки Зеленскому, в котором говорится, что Черногория горячо поддерживает своих украинских друзей и ежедневно доказывает это тем, что принимает беженцев из тех частей Украины, которые охвачены конфликтом.