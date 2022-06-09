Берн, 10 июня, 2022, 00:14 — ИА Регнум. 30-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабия принес сборной Испании в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА минимальную победу над сборной Швейцарии со счетом 1:0.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

Результативную передачу на свой счет записал Маркос Льоренте. Желтые карточки получили Джердан Шакири, Мануэль Аканджи, Харис Сеферович и Джибриль Соу.

Стартовые составы команд:

Швейцария: Ян Цоммер, Сильван Видмер, Мануэль Аканджи (Фабиан Фрай, 79’), Рикардо Родригес (Джибрль Соу, 89’), Эрай Джемерт, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Мишель Абишер (Ноа Окафор, 64’), Брель Эмболо, Стивен Цубер (Ренато Штеффен, 63’), Джердан Шакири (Харис Сеферович, 80’).

Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Пау Торрес, Диего Льоренте, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Маркос Льоренте (Карлос Солер, 80’), Гави (Коке, 73’), Ферран Торрес, Пабло Сарабия (Дани Ольмо, 62’), Альваро Мората (Марко Асенсио, 73’).