Лиссабон, 10 июня, 2022, 00:10 — ИА Регнум. 9 июня сборная Португалии по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА одержала уверенную победу над сборной Чехии со счетом 2:0. Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

Onzemondial.com Рафаэл Леау

Забитыми мячами в составе сборной Португалии отметились Жоау Канселу (33’ Бернарду Силва) и Гонсалу Гедеш (38’ Бернарду Силва). Желтые карточки получили Вильям Карвалью, Томаш Соучек, Алеш Матею, Криштиану Роналду, Рафаэл Леау, Жоау Канселу. На матче работала бригада арбитров во главе с Матеем Югом.

Составы команд:

Португалия: Диогу Кошта, Пепе, Рафаэл Геррейру, Данилу Перейра, Жоау Канселу, Бернарду Силва (Витинья, 68’), Вильям Карвалью (Бруну Фернандеш, 68’), Рубен Невеш (Жоау Моутиньо, 88’), Гонсалу Гедеш (Жоау Пальинья, 88’), Диогу Жота (Рафаэл Леау, 80’), Криштиану Роналду.

Чехия: Йиндржих Станек, Давид Зима, Якуб Брабец, Алеш Матею (Алекс Крал, 80’), Владимир Цоуфал, Милан Гавель (Вацлав Емелька, 46’), Михал Садилек, Томаш Соучек, Адам Гложек (Адам Влканова, 73’), Ян Кухта (Вацлав Юречка, 46’), Ондржей Лингр (Якуб Пешек, 46’).