Вильнюс, , 15:44 — REGNUM Литовский верховный административный суд вынес решение, в соответствии с которым договор «Литовских железных дорог» с белорусской компанией «Беларуськалий» о транспортировке еë грузов через Литву создавал угрозу национальной безопасности прибалтийской республики. Об этом сообщает издание DELFI.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Суд констатировал, что постановления правительства, признающее договор не отвечающим интересам национальной безопасности, являются законными и обоснованными.

Суд отметил, что, в силу наложенных Евросоюзом ограничений на торговлю белорусским хлоркалием, договор «Литовских железных дорог» с «Беларуськалием» нуждался в переоценке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года Литва приняла решение расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия «Литовскими железными дорогами». 1 февраля транзит калийных удобрений через Литву прекратился. В ответ Минск ввëл запрет на транзит по своей территории погруженных на станциях «Литовской железной дороги» нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений.