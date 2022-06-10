Вильнюс, 10 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Литовский верховный административный суд вынес решение, в соответствии с которым договор «Литовских железных дорог» с белорусской компанией «Беларуськалий» о транспортировке еë грузов через Литву создавал угрозу национальной безопасности прибалтийской республики. Об этом сообщает издание DELFI.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Суд констатировал, что постановления правительства, признающее договор не отвечающим интересам национальной безопасности, являются законными и обоснованными.

Суд отметил, что, в силу наложенных Евросоюзом ограничений на торговлю белорусским хлоркалием, договор «Литовских железных дорог» с «Беларуськалием» нуждался в переоценке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года Литва приняла решение расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия «Литовскими железными дорогами». 1 февраля транзит калийных удобрений через Литву прекратился. В ответ Минск ввëл запрет на транзит по своей территории погруженных на станциях «Литовской железной дороги» нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений.