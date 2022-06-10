Мурманск, , 00:01 — REGNUM В Мурманской области подвели итоги первого дня ЕГЭ по химии и литературе.

Экзамен

Как сообщает региональный минобразования, трое школьников сдали экзамен по химии на сто баллов, трое получили наивысшее число баллов на экзамене по литературе.

Высокие баллы в диапазоне от 81 до 100 получили в Заполярье по химии 22% участников, по литературе — 12%. При этом значительно снизилось число не справившихся с экзаменационными заданиями. Среди результатов ЕГЭ по географии нет максимального балла. Минимальный порог преодолели все.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области с экзамена по удалили трех школьников.