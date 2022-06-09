Мадрид, 9 июня, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Новичок «Реала» и 29-летний защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал свой переход в мадридский клуб.

Мадридский «Реал»

«Какие эмоции испытываю от перехода в «Реал»? Испытываю гордость, хотя еще не все понимаю, потому что не был в Мадриде. Я приеду туда, как только закончится сбор национальной команды. Тогда, я думаю, действительно пойму, что означает подписания контракта с «Реалом», — цитирует Рюдигера испанское издание Marca.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Антонио Рюдигер принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил девять желтых карточек.

Рюдигер выступал за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из «Ромы» за 35 миллионов евро. В летнее трансферное окно немец пополнит состав «Реала», перейдя из лондонского клуба на правах свободного агента.