Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Microsoft представила программу, в рамках которой подписчики сервиса Xbox Game Pass получат доступ к демоверсиям игр. Об этом 9 июня сообщает портал Kotaku.

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Проект получил название Project Moorcroft, в компании отметили, что пока он находится в разработке, запуск запланирован на 2023 год. Как отмечают в Microsoft, идея заключается в том, чтобы на фоне переноса выставок вроде E3 в цифровой формат, предоставить геймерам возможность почувствовать себя в выставочном зале, где тестируются будущие игры.

«Мы сказали: «Знаете что, почему бы нам не взять Game Pass и не превратить его в выставочный зал?», — сказала вице-президент Xbox Сара Бонд во время выступления перед журналистами. Она добавила, что в Xbox решили предоставить разработчикам возможность выпустить какую-то часть своей игры через Game Pass и получить ценную обратную связь от геймеров. Вице-президент Xbox также отметила, что студии, которые будут выпускать демоверсии в Project Moorcroft, смогут рассчитывать на некую компенсацию.

Напомним, ранее Sony объявила, что в рамках перезапуска сервиса PS Plus предоставит доступ к демоверсиям игр людям, оформившим самую дорогую подписку PS Plus Premium. Отметим, что жителям США эта подписка обойдётся в $18 в месяц (или $120 в год).

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