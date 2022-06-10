Приштина, , 01:13 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 9 июня сообщил на своей странице в социальной сети об аресте гражданина Сербии, работающего в параллельных сербских структурах власти на севере Косово в министерстве окружающей среды и пространственного планирования и инфраструктуры.

Патроны egorshitikov

По словам Свечли, у арестованного изъяли четыре тысячи патронов. Министр назвал акцию очень успешной и важной для укрепления суверенитета Косово.

Арест был произведен в ходе осмотра машины сербского гражданина на КПП в Яринье.

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