Неаполь, Италия, 9 июня, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sky Sport Italia, футбольный клуб «Наполи» выставил на трансферный рынок 30-летнего центрального защитника сборной Сенегала Калиду Кулибали. В подписании футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

Www.sscnapoli.it Калиду Кулибали

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Калиду Кулибали принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил пять желтых и одну красную карточки.

Кулибали выступает за «Наполи» с 1 июля 2014 года после перехода из бельгийского клуба «Генк» за 7,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.