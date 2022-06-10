Тбилиси, 10 июня, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Известная своими антироссийскими высказываниями депутат Европарламента от ФРГ Виола фон Крамон-Таубадель 9 июня на своей странице в «Твиттере» крайне негативно отреагировала на последнее заявление Сергея Лаврова о проведении нового заседания платформы сотрудничества по Закавказью в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран).

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон-Таубадель

«В то время как грузинское правительство пытается закрыть окно в Европейский союз, внезапно появляется Лавров с предложением. Если у кого-то в Грузии возникнет искушение пойти против воли 80% грузин, сначала попросите Лаврова быстро нарисовать карту Грузии такой, какой он ее видит», — написала фон Крамон-Таубадель.

Напомним, что 8 июня, выступая на пресс-конференции в Анкаре, министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия всегда рада участию Грузии в заседании платформы в формате «3+3».