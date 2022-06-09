Саранск, , 23:48 — REGNUM Три дела об административных правонарушениях возбуждено в отношении руководителя регионального управления Россельхознадзора в Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По данным ведомства, в декабре 2021 года глава управления принял решение о проведении выездных проверок субъектов бизнеса при отсутствии установленных законом оснований для их проведения. В дальнейшем проверки были проведены, что грубо нарушило права хозяйствующих субъектов.

Постановления направлены в мировой суд для рассмотрения.

Кроме того, руководителю управления внесено представление с требованием отменить результаты проверок, в том числе постановления о привлечении к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее говорил, что самой существенной мерой по поддержке бизнеса может считаться мораторий на проверки. Он отметил, что в стране существует единая система, в которую попадает каждая плановая и внеплановая проверка.

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