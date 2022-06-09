Скопье, , 23:48 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по вопросам экономики Фатмир Бютючи 9 июня в эфире телепередачи Click Plus призвал сограждан «признать, что они живут в кризисную эпоху» и беречь электроэнергию в зимний период.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

В качестве меры экономии политик назвал снижение температуры в домах с 24 до 22 градусов и ношение свитеров. Бютючи подчеркнул, что каждый лишний градус означает существенную экономию для бюджета.

Комментируя инфляцию на продукты питания после отмены кризисных мер и разморозки цен, политик отметил, что в Северной Македонии государство не устанавливает цены на продукты, однако прибыль, достигаемая путем роста цен в условиях потрясений, можно считать грабительской.

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