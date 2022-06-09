Киев, , 23:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Об этом 9 июня сообщил украинский президент на своей странице в Twitter.

По его словам, обсуждались гарантии безопасности Киеву, текущая ситуация в стране и дальнейшая поддержка в оборонной отрасли.

Кроме того, Зеленский в очередной раз попросился в члены Евросоюза. По итогам он заявил о том, что Киев и Париж «координируют шаги» по этому вопросу.

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