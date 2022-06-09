Горловка, ДНР, , 23:43 — REGNUM Горловский район ДНР обстреляли украинские вооружённые формирования вечером 9 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 17:40 мск посёлок Гольмовский был обстрелян со стороны населённого пункта Новгородское: украинские боевики выпустили три снаряда калибра 122 мм.

Через час — в 18:40 мск посёлок обстреляли со стороны населённого пункта Кодема, выпустив четыре мины калибра 120 мм. Атака повторилась в 18:30 и в 19:30 мск: ВСУ выпустили девять снарядов калибра 122 мм

В 18:20 мск со стороны Новгородского был обстрелян посёлок Пантелеймоновка: по нему украинские боевики выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

В 20:25 и 20:40 мск под обстрел попал Калининский район города Горловка: со стороны населённого пункта Николаевка-2 выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

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