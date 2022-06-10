10 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 13:42 — REGNUM Опубликованный 8 июня опрос Квиннипэкского университета выявил, что «самой насущной проблемой» для американцев является инфляция, а не вопрос ужесточения оружейных законов. Помимо этого выяснилось, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байден достиг нового минимума.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Согласно опросу, 34% американцев считают инфляцию «самой актуальной проблемой, стоящей сегодня перед страной», в то время как только 17% больше всего волнует вопрос ужесточения оружейных законов. При этом 74% американцев поддерживают предложение повысить минимальный возраст для покупки оружия до 21 года.

Что касается работы Байдена, то выяснилось, что его работу теперь одобряют лишь 33% американцев. Отметим, что это самый низкий показатель за историю опросов Квиннипэкского университета.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я думаю, что рейтинг одобрения Байдена гораздо ниже, чем 33%. Опросы отражают только тот процент людей, которые приняли участие в опросе», — vetsrockMOS0317.

«Реальное число настолько мало, что находится в минусовой категории», — отвечает chuck69.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я бы хотела узнать тех, что считает, что Байден хорошо работает. Я никого лично не знаю», — указывает bggrandma.

«Несколько дней назад Байден заявил по поводу рекордно высоких цен на бензин, что Америка переживает «невероятную эволюцию!». Что ж, он прав, но не в отношении нефти. США переживают невероятную эволюцию в том смысле, что люди перестают поддерживать демократов и начинают поддерживать республиканцев», — считает john894.

«Аминь, никогда больше не буду голосовать за демократов!» — соглашается romans5.

«Я просто не понимаю, как его рейтинг одобрения настолько высок??? Он должен быть ниже 10%. Серьезно, кто из нас говорит, что ему нравится платить 125 долларов за бак бензина? Кто там говорит, что им нравится ходить в магазин и выбирать на ужин только из 3-4 вещей, оставшихся на полке? Кто там говорит, что им нравится предстоящая рецессия и последующее закрытие предприятий и экстремальная инфляция? Кто там говорит, что им нравится, когда приходится умолять Саудовскую Аравию добывать больше нефти, потому что мы закрыли собственное производство?» — интересуется pghguy.

«У парня, который должен был быть лучше Трампа, рейтинг одобрения ниже, чем у Трампа. И это при поддерживающих его СМИ», — пишет 27 284.

Дональд Трамп и Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если вы собираетесь повысить возраст для покупки оружия, необходимо повысить возраст для голосования и поступления на военную службу. Если те, кому меньше 21 года, незрелы, чтобы пить и владеть оружием, как они могут быть достаточно умны, чтобы голосовать?» — негодует bidenthemoron.

«Очень немногие достаточно умны, чтобы голосовать в 18 лет. Многие не разбираются в вопросах, а большинству вообще все равно», — отвечает Josor.

«Я скучаю по грубым твитам и ценам на бензин в $1,82 за галлон, которые у нас были при Трампе. О да, по тем временам, когда мне не приходилось платить по 100 долларов за полторы сумки продуктов», — комментирует jackdaripper.

«Одиннадцать подростков погибают каждый день из-за СМС за рулем. Может быть, пора повысить возраст владения смартфоном до 21 года?» — предлагает pittbull.

«Я хочу знать, как рейтинг Байдена стал таким высоким. Я не знаю ни одного человека, который считает, что Байден делает что-то хорошее, в то время как все сходятся во мнении, что он разрушает страну», — рассказывает michaelragland.

Ранее телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business заявил, что американскую мечту буквально «пожирает» высокая инфляция, вызывая у жителей страны крайний пессимизм и страх.

Варни указал, что страна попала в «инфляционную спираль», которую ему видеть не доводилось и с которой нельзя сравнить даже инфляцию 70-х годов. Телеведущий отметил, что его поразила скорость, с которой растут цены. В частности, цена галлона (3,785 л) бензина растёт, по словам Варни, на 4-5 центов ежедневно (около трёх рублей в день), при этом администрация Белого дома ничего не может предпринять.

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