Тирана, , 23:44 — REGNUM Стоимость литра нефти в Албании 8 июня выросла на 10 лек и составила 258 леков. Правительственный регулятор, состоящий из представителей частных компаний, связал рост цен с конъюнктурой международного рынка, однако новые цены на энергоносители в Албании оказались самыми высокими в регионе.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, розничная цена на нефть составила 258 леков, или 2,04 евро, при этом в Косово литр нефти стоит 1,79 евро, в Сербии — 1,75 евро, в Черногории — 1,57 евро и в Северной Македонии — 1,66 евро.

Розничная цена литра бензина в Албании составляет 2,03 евро, или 243 лека, газа — 86 лек, или 0,72 евро.

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