Ижевск, , 23:35 — REGNUM В Ижевске в Спортивной школе по конному спорту проверка выявила ряд нарушения природоохранного и противопожарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Бюджетные средства, выделенные на развитие конного спорта в регионе, расхищались

Так, в ходе деятельности школы, которая обучает езде на лошадях и уходу за ними образуются отходы, которые отнесены к опасным видам. При этом на государственном учете объектов негативного воздействия учреждение не состоит, категория объекта и уровень надзора не обозначены, паспорт на опасные виды отходов не разработан, их учет не ведется. Виды противопожарных нарушений не уточняются.

По постановлениям прокурора должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности по четырем статьям КоАП. В адрес школы внесены представления об устранения нарушений закона, мероприятия по их устранению уже начаты.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Первомайского района Ижевска установила, что в одной из школ издан локальный нормативный акт, положения которого противоречат законодательству. В школьном документе императивно определен размер пожертвования, которое уплачивают родители, обстоятельства, от которых он зависит, а также обязательство о ежемесячной благотворительной помощи школе.

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