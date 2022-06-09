Москва, , 23:31 — REGNUM Четверг, 9 июня, стал самым жарким днём в Москве с начала текущего года. Об этом сообщил журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жара в Москве Дмитрий Староверов

По его словам, днём воздух в столице прогрелся почти до +28 °С, что на шесть-семь градусов превышает климатическую норму для начала июня.

Напомним, ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что установившаяся в Москве жаркая погода продержится по меньшей мере до начала следующей недели, что позволит открыть в столичном регионе купальный сезон.

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