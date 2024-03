Лос-Анджелес, США, 9 июня, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Брюс Кэмпбелл, исполнивший роль Эша Уильямса в серии фильмов «Зловещие мертвецы», выступит в качестве автора серии комиксов, изданием которой займётся компания DC. Об этом 10 июня сообщает портал GamesRadar.

Комикс будет называться Sgt. Rock vs. The Army of the Dead («Сержант Рок против армии мертвецов»). Сюжет расскажет о том, как в 1944 году главный герой вместе со своим подразделением отправится в Берлин, где будет сражаться с нацистами-зомби. В качестве художника проекта выступит Эдуардо Риссо, ранее работавший над графическими романами «Бэтмен», Broken City, Moonshine 1 и другими.

Для справки: сержант Рок является классическим персонажем комиксов DC на военную тематику. Впервые он появился в комиксе под названием Our Army at War, который был опубликован в июне 1959 года.