Манчестер, Великобритания, 9 июня, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Как сообщает немецкое издание Bild, 31-летний центральный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Илкай Гюндоган привлек внимает двух европейских топ-клубов.

«Манчестер Сити»

По информации источника, в подписании Гюндогана заинтересованы туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Илкай Гюндоган принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немца два ассиста.

Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» 1 июля 2016 года из дортмундской «Боруссии» за 5,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.