Тбилиси, 10 июня, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН 8 июня приняла резолюцию «О статусе внутренне перемещённых лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии», инициированную Грузией и 61 страной из разных регионов мира, сообщает 9 июня МИД Грузии.

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Резолюцию, которую Грузия представляла Генеральной Ассамблее ООН с 2008 года, поддержали 95 государств. В ходе обсуждения резолюции, инициированной грузинской стороной, с заявлениями в поддержку выступили, в частности, делегация Европейского союза, представители США, Великобритании, Австралии, Турции, Японии, Ватикана, Украины.

«Резолюция осуждает демографические изменения, осуществленные силой в оккупированных Россией регионах Грузии, подтверждает право вынужденных переселенцев на достойное и безопасное возвращение в свои дома независимо от их этнической принадлежности и подчёркивает необходимость уважения и защиты их имущественных прав. Помимо гуманитарного контекста, резолюция имеет практическое значение, поскольку она поручает Генеральному секретарю ООН подготовить ежегодный доклад о положении вынужденных переселенцев, проживающих в Грузии, и выполнении резолюции. Это имеет особое значение в свете тяжёлой ситуации с правами человека на оккупированных территориях Грузии и отсутствия международных механизмов мониторинга, что является еще одним препятствием для безопасного и достойного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев», — говорится в заявлении МИД Грузии.

В резолюции также содержится призыв к участникам женевских переговоров активизировать свои усилия по улучшению ситуации с безопасностью и правами человека в «оккупированных Россией регионах Грузии».