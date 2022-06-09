Йошкар-Ола, , 23:26 — REGNUM В Марий Эл по итогам января-мая текущего года зарегистрировано 3301 преступление, что на 8,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Рост числа преступных деяний зарегистрирован в Йошкар-Оле и восьми районах республики, в шести районах наблюдается снижение уровня преступности.

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в структуре преступности снизился с 8,7% до 27,1%.

Наиболее значительно сократилось число преступлений с использованием оружия — на 80%, изнасилований — на 40%, наркопреступлений – на 7,6%, грабежей – на 6,7%. Также снизилось число преступлений, совершенных в состоянии опьянения – на 6,3%.

При этом лиц, совершивших преступления, выявлено на 1,6% больше, чем годом ранее — 1325 человек. Раскрываемость преступлений увеличилась с 55,4% до 56,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области полиция подвела итоги работы за праздничную неделю мая, заявив о выявлении более 900 нарушений административного характера.

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