11 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова пресс-секретаря президента РФ о том, что страны, отказавшиеся оплачивать российский газ в рублях, уже отключены от поставок.

Елизавета Коробова, , 11:11 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа, и новых отключений не планируется, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 10 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну и пускай греются валежником и платят за энергию в десять раз больше своих соседей. Таков выбор политиков этих стран», — указывает Ева Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские власти подзатянули с такими решениями — надо было блокировать газ всем, кто только посмел заявить о своём несогласии с требованием России покупать топливо за рубли.

«Нельзя позволять нами манипулировать и диктовать условия, тем более по нашему продукту. Кто не хочет платить рублями — за дверь. Всем остальным — добро пожаловать», — пишет Анна К.

«Давно пора надо было это сделать! Очень долго раскачиваемся. Надо на мировом рынке за границу продавать всё только по мировым ценам, но при этом за национальную валюту. Раз у нас рыночная экономика, то надо придерживаться её на внешнем рынке, диктуя свои собственные условия по праву поставщика сырья. Вот так надо поступать с теми, кто ввёл санкции против России. США и Европа что хотели, то и получили. Как говорится, долг платежом красен. Пусть поживут без леса, без газа, без света, без угля, без продовольствия и поймут наконец-то, что такое голод и холод», — пишет Сергей Щ.

Некоторые комментаторы отмечают, что все, кто решил отказаться оплачивать поставки российского газа в рублях, всё равно будут пользоваться голубым топливом из России, но купят они его по гораздо большей цене на стороне.

«Теперь им приходится тратить в 5-10 раз больше денег, чтобы восполнить все потери. А меж тем соседние страны, которые не стали упираться рогом, будут преспокойненько греться дешёвым российским газом напрямую от поставщика», — написал Устин Б.

Часть людей полагает, что спокойствие, с которым российское руководство принудило западные страны покупать газ за рубли, сигнализирует о провале санкционной политики США и их союзников.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как мы видим, русофобия и тотальный сговор, за которым последовали безумные санкции, не привели Запад к желаемому результату. Да и цена на ресурсы не снижена, а наоборот, лишь растёт. В любом случае их план уже не удался. Просто сейчас в Европе и Америке пытаются делать вид, что всё у них под контролем», — подметил Евгений Е.

«Газпром» себе в убыток работать не будет. Газ как поступал, так и будет поступать в Европу», — считает Олег Х.

Ряд пользователей указывает на то, что отказники рано или поздно взвоют от дефицита газа, но произойдёт это с наступлением холодов.

«Тихо пока. Но ничего. Сейчас лето, тепло, можно и без газа обойтись. По осени обязательно начнётся скулёж», — уверен Артём Я.

Напомним, 9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа, и новых отключений не планируется. При этом Песков подчеркнул, что те, кто сейчас получает газ, уже работают по новой системе.