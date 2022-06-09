Скопье, , 23:31 — REGNUM Сын Джорджа Сороса Александр Сорос 9 июня в своих социальных сетях поприветствовал сближение стран Западных Балкан и присоединение Черногории к инициативе.

Джордж Сорос Heinrich-Böll-Stiftung

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, проект Open Balkan был предложен Джорджем Соросом еще в 90-е годы.

Александр Сорос опубликовал фото, на котором можно увидеть его в окружении премьер-министров Албании, Черногории, Северной Македонии и президента Сербии. Саммит Open Balkan проходил в Охриде 7–8 июня.

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