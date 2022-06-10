Белград, 10 июня, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Правительство Сербии планирует выделить три миллиона евро для помощи беженцам с Украины. Такое решение сербское правительство приняло на заседании 9 июня.

Matija sa VMO Правительство Сербии

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Для помощи детям с Украины выделено полтора миллиона евро, которые будут перечислены Детскому фонду ООН. Такая же сумма будет выделена для помощи украинским беженцам через канцелярию Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, отмечается в сообщении сербского правительства.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич посетил один из лагерей для приема беженцев с Украины на юге страны. Вучич пожелал беженцам «дождаться мира и получить возможность вернуться домой», но при этом подчеркнул, что все желающие могут остаться жить и работать в Сербии.