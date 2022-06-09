Москва, 9 июня, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Более 1900 взрывоопасных предметов за последние сутки было обезврежено российскими отрядами разминирования в Донецкой и Луганской Народных Республиках, сообщил 9 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Всего с начала операции в Донбассе было выявлено и нейтрализовано 16 990 взрывоопасных предметов, отметил он.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2941,79 гектара (в том числе за сутки — 42,52 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 16 990 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 1903», - рассказал Михаил Мизинцев.